Goran Dragić s svojo drago v prestižnem hotelu v Miamiju (FOTO)

Goran Dragić se je v začetku leta, ko je bilo že jasno, da se bo upokojil, preselil v Miami, kjer si je našel svoj drugi dom in svojo ljubezen, partnerko Greice Murphy. S svojo izbranko se rada udeležujeta dogodkov, tokrat pa sta se zabavala v družbi Slovencev v enem od prestižnih hotelov v Miamiju.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Gostitelja sta tokrat gostila osebe, ki so skrbele za organizacijo dogodka Noč z zmajem (Night od the dragon) konec avgusta v Stožicah, ko se je Dragića spektakularno poslovil s košarkarskega parketa.

Matej Avanzo, Žiga Novak, Marko Karović in Mark Pirc so se skupaj z Dragićem in Murphyjevo te dni skupaj fotografirali v petzvezdičnem hotelu ob obali Miamija, ki velja za enega najboljših na svetu.

Za povsem običajno sobo je tam treba plačati od 550 dolarjev na noč, cene pa sežejo vse do 60.000 dolarjev za penthouse. Suite stanejo od par tisoč evrov na noč. Če želite pogled na morje, so cene pričakovano višje.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Kot lahko opazimo s posnetkov na družbenih omrežjih, se je družba čez dan med drugim zabavala ob bazenu, zvečer pa so si med drugim ogledali gledališko predstavo.

Dragić je Avanzu v zahvalo podaril tudi svoj dres, na katerega je napisal »Za Spontanzo - za nepozabni dogodek v Stožicah! Night of the Dragon«.