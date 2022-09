Jasna Kuljaj razmišlja o udeležbi v naslednji sezoni Exatlona

Po zelo uspešno speljanem dobrodelnem koncertu za ambasadorja cvička Petra Camloha, ki mu je v požaru zgorela kmetija, ima Jasna Kuljaj polne roke dela s komentiranjem športne resničnostne oddaje Exatlon, na Planet tv.

Kako vam gre od rok komentiranje čisto drugega koncepta oddaje kot ste vajena?

»Z veseljem in zanosom komentiram Exatlon, čeprav je bolj športne narave, ampak za mano je veliko športa, nisem od muh. Imam pa zelo dobra sokomentatorja, ne le simpatična na pogled, ampak resnično izjemna, vsak na svojem področju. Franko se je že izkazal z zmagami v različnih resničnostnih šovih, kjer mu nič ni bilo podarjeno.«

Omenjate Franka Bajca. Mislite, da mu je nekdanja udeležba v Exatlonu v veliko pomoč pri komentiranju?

Jasna v nekoliko drugačni vlogi. FOTO: Planet Tv

»Seveda, nedvomno. Poleg tega se preizkuša v neverjetnih izzivih in moram reči, da njegove objave spremljam odprtih ust. Mislim, da je mojster svojega telesa, obvlada pa tudi svoj um. Za doseganje tovrstnih rezultatov moraš biti trden kot skala, tudi psihično. Pri Franku imam občutek, da ni nič zlaganega. Je, kakršen je, in v resnici je tak – močen. Bi rekla, da ga v otroštvu in mladosti niso v vato zavijali, kajti nekje se je moral učvrstiti. To danes manjka sodobnim moškim, kajne? Vemo, ne slovi kot najbolj zgovoren, ampak to me ne moti. Kar pove, ima vedno rep in glavo. Ima svojo logiko in to je tisto, kar je najbolj pomembno. Nasmeji me tudi s svojo trdo ajdovsko govorico.«

Denis Porčič Chorchyp je mojster borilnih veščin, vendar je za njim tudi sodelovanje v Exatlonu. Kako on komentira dogajanje?

»Chorchyp, ki mi je po letih sicer bližje, pa si resnično zasluži spoštovanje po svoji trenerski plati. Veliko časa posveča tudi urjenju otrok, ki ga obožujejo. Zame je človek vreden toliko, kolikor je dober do starejših, onemoglih ali otrok. Ampak če pustimo vse to ob strani in se osredotočimo samo na njune komentatorske sposobnosti, ki me v resnici najbolj zanimajo, ju lahko prav tako pohvalim. Chorcyp je bolj analitičen in za odtenek bolj temperamenten. Medtem, ko Franko ob vsemu ohranja nekakšno mirnost, se bo Chorchyp hitreje prijel za glavo in povedal, če ga nekaj živcira.«

Kaj pa vi, bi se kot tekmovalka udeležila Exatlona ali podobnega šova? Imate za to primerno kondicijo?

»Zdaj, ko sem se nagledala že veliko poligonov, je tudi mene prijelo, da se poženem na kakšnega. Prav rada bi vedela ali sem za kako rabo ali ne. Nekaj mi govori, da bi se dobro odrezala. Kot šolarka so me zanimali bolj eksplozivni športi, nisem tekač na dolge proge. Pridem, naredim in grem (smeh). Se pravi sprintanje, skok v daljino, to je bilo zame. Dolgo tekanje me je spravljalo ob živce. Zato se nikoli nisem udeležila kakšnega maratona. Kondicije imam danes več kot nekoč, saj sem z leti tek malce bolj vzljubila in nekajkrat na teden se odpravim na Šišenski hrib v Ljubljani, kjer tekam po čudovitih gozdnih poteh. Kmalu se bom tudi preizkusila na novem Woop poligonu, v Woop parku, v Ljubljani.«