Jasna Kuljaj: »Na stolu je zgolj moje telo. Moje duše in občutkov tam ni«

Jasna Kuljaj vsaj tretjino časa snemanj oddaj preživi v maski, saj kamera potrebuje ne samo odličen videz, temveč tudi poseben način ličenja, ki je za običajen dan popolnoma nepotreben. »Po navadi traja debelo uro, da te uredijo za pred kamero. Včasih celo dlje, saj imam dolge in goste lase, katerih ukrotitev zahteva veliko časa. Posebnega užitka na stolu za lepotičenje ne občutim, to je bolj nekaj, kar je pač neizbežno. Čas, ko mi nanašajo ličila, običajno izkoristim za koncentracijo na oddajo in branje scenarija. Včasih skočim tudi s stola, da se pogovorim s katerim od gostov. Pudranje, česanje, obrisovanje oči in tupiranje velikokrat niti ni preveč prijetno, ker se mudi. Tudi cukajo te, ampak sem vsega tega tako zelo vajena, da če me kdaj v roke dobi kakšna mlada, nežna maskerka in se mi opravičuje za vsak gib, mi je skoraj smešno,« pravi izkušena voditeljica.

Jasna na lepotilnem stolu zaradi koncentracije na oddajo možgane izklopi za druge stvari, zato ne bi opazila niti, če bi ostala brez šopa las. »Morda se sliši čudno, ampak na tistem stolu je zgolj moje telo. Moje duše, torej občutkov in kakršnih koli čustev tam ni. Jih pustim zunaj garderobe. Pravzaprav jih pustim kar doma.«