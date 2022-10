Jasna Kuljaj: Če ste si naredili otroke, jih pa čuvajte sami

Slovenska voditeljica televizijskih oddaj in prireditev Jasna Kuljaj je vedno polno zasedena, zato včasih ostane premalo časa za družinske obveznosti. Pri tem ji pomagata starša, velikokrat pa tudi tašča. O taščah kroži veliko neprijaznih mitov, zato smo Jasno povprašali, kako je pri njej doma.

Kako se razumete s taščo in starejšimi nasploh?

Seveda je logično, da se s taščo dobro razumem, saj se tudi v življenju s starejšimi od sebe dobro razumem, tako tudi z mlajšimi. Morda imam kdaj težave zgolj z ljudmi mojih let, medtem ko imam pri starejših bolj ponižen, prijazen, uvideven, potrpežljiv pristop, pri mlajših pa bolj iskren in rahlo strog, kajti tak je potreben, sicer te nihče ne upošteva. Do ljudi moje generacije pa gojim iskren pristop, ki pa mnogokrat koga spravi v stres.

Jasna se s svojo taščo odlično razume. FOTO: Nepremagljiva

Kakšna je vaša tašča?

Imam srečo, da imata starša mojega partnerja Saše najino hčerko Anastazijo zelo rada, zato ima moj otrok krasno babico in dedka. Na srečo živita blizu, vsi živimo v Ljubljani, zato nam kadar koli priskočita na pomoč tako, da čuvata hčerko, ali pri njiju ali pri nas doma. Tašča je celo taka, da ko pride k nam na obisk, kar postavi likalno mizo in začne likati. Jaz sicer rečem, da ni zato prišla, poskušam jo od likanja odvrniti, ji razlagam, da delo lahko vedno počaka, da spijva raje kavico, pa vseeno me ne upošteva in zagrabi likalnik, na kar z veseljem popustim in ji porinem kar nekaj oblačil njenega sina. Čutim, da ji tudi na tak način ugaja preživljati čas z vnukinjo, in če nekoga to osrečuje, mu to omogočiš, nam pa pride prav. Da imam res srečo s taščo, pokaže tudi to, da smo se nedavno na našo trgatev, ko moj Saša zaradi trenerskih obveznosti čez vikend ni imel časa, odpravile same ženske, trio adijo: jaz, moja hči in tašča. In ker sem ravno na dan trgatve imela prireditev v bližini, ki sem jo povezovala, je za vso pomoč, ki bi jo sicer jaz morala nuditi moji mami, vključno s hrano za številne trgače, poskrbela moja tašča. Tudi z mojo mamo se zelo dobro razumeta. Družina je na koncu koncev ta pomembna podpora. Ne vidim smisla v zavračanju kogar koli, edini smisel v družini je, da se podpiramo in si pomagamo, drugo v mojem svetu sploh ne pride v poštev.

Pa vendar o taščah kroži veliko mitov ...

Slišim od marsikoga, da ta sreča, ki jo imamo mi, ni samoumevna. Ne velja povsod takšna sloga, res pa je, da vse več starejših želi uživati svojo starost in ne želijo vsega svojega časa namenjati vnukom, in tudi to je treba razumeti. Sem čisto za, da ljudje, ki so vse življenje delali, v pokoju uživajo. Sama imam občutek, da bom spadala v to kategorijo »če ste si naredili otroke, jih pa čuvajte sami«. (smeh)

Trgatev so ženske odlično izpeljale. FOTO: osebni arhiv

V družbi večkrat slišimo, kako se tašče in snahe ne marajo, sem pa v svoji okolici opazila situacijo tudi v drugo smer. Pri nas še ni tako hudo in upam, da do tega ne bo prišlo, da zaradi pogostih odsotnosti partnerja lahko snaha in tašča navežeta tesnejši odnos. Prijateljice so mi že potožile, da imajo intenzivnejši odnos z lastno taščo kot njenim sinom, ki je pač odsoten.