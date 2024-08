Jana Morelj v etru sporočila novico, oboževalci bodo najbrž šokirani

Jana Morelj, priljubljena radijska voditeljica, se je po trinajstih letih poslovila od Denis Avdić Showa na Radiu 1. To je napovedala ob vrnitvi ekipe po poletnem premoru, kar je presenetilo mnoge zveste poslušalce. Vendar pa ne odhaja popolnoma, saj bo še vedno del družine Radia 1, čeprav natančnih načrtov za svojo nadaljnjo karierno pot še ni razkrila.

»To je moj zadnji teden v Denis Avdić Showu in v petek je moj zadnji show. Prihodnji teden gre Mia v šolo, v prvi razred. Rada bi ji dala še več mame, rada bi se zbujala z njo, rada bi jo vozila v šolo, rada bi se učila z njo. Rada bi imela pri tem veliko več energije, kot jo imam zdaj. In ta jutranji urnik mogoče najbolj ne paše v to zgodbo. In čeprav imam družino, ki se ji reče Mia, imam na radiu še eno družino. In tega ne bi želela menjati, ampak tako življenje nanese. Ostajam pa na Radiu 1, tako, da bo malo lažje,« je razkrila Jana.

Sicer pa bo ta teden v celoti posvečen Jani, v jutranjem programu se bodo spominjali njenih začetkov, veselih in težkih trenutkov, uspešnih akcij, podvigov in dobrodelnih gest. Za več podrobnosti o nadaljnjem delu in prihodnjih načrtih priljubljene radijske voditeljice in napovedovalke vremena pa boste morali še malo počakati, saj jih bo razkrila šele ob koncu meseca.