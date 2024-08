Jana Morelj srečno zaljubljena! To je počela s svojim dragim ...

Radijska in televizijska voditeljica Jana Morelj je ena tistih, ki so bolj skrivnostni, ko pride do njihove zasebnosti. O tej javno le poredko govori, česar ji ne moremo zameriti, saj že njeno delo zahteva veliko energije in predanosti.

Kadar ni zaposlena s službenimi obveznostmi, skuša čim več časa preživeti s hčerko Mio - zanjo pravi, da ji pomeni vse na svetu. Že kar nekaj časa pa mnogo trenutkov namenja tudi svojemu izbrancu Marku Vidmarju, sicer sodelavcu z Radia 1, ki je na Instagramu že večkrat pokazal, kakšnih podvigov se lotevata skupaj.

Marko se ukvarja s fotografijo, pa tudi kolesarjenjem, pri čemer se mu pogosto pridruži tudi Jana. Oba sta rada aktivna, z veseljem se usedeta na kolo in zavrtita pedale. Pred kratkim sta skupaj obiskala Dolomite, kjer sta pred kuliso čudovitih gorskih pašnikov nedvomno prevozila mnogo nepozabnih kilometrov.