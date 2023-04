Jan Plestenjak si tako celi čustvene rane po razhodu (VIDEO)

Priljubljeni glasbenik Jan Plestenjak, ki se je nedavno razšel s svojim dekletom, je izdal novo pesem Do zadnje kaplje. Pravi, da je pesem avtobiografska, ki govori o tem, da se ne smemo bati skočiti v čustva, saj da nam življenje nudi najlepše trenutke, če nas ni strah.

»Ljubezen in življenje je treba izpiti do zadnje kaplje, saj nam nudi najlepše stvari. In nič se bati. Tudi, če si kdaj ranjen, je v redu imeti brazgotino, zato da imaš življenje poln okusov in barv,« je recept za uspešno prebolevanje svojim sledilcem zaupal Plestenjak, ki je nedavno praznoval abrahama.