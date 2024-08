Izvedeli smo razlog za to, da sta se znani Slovenki na smrt skregali

Poročali smo že, da resničnostni zvezdnici Laura Beranič in Ksenija Kranjec nista v najboljših odnosih. Po objavi novice, da bomo v letošnji Kmetiji lahko spremljali tudi Lauro, se je oglasila Korošica in izrekla kar več žaljivk na račun nekdanje prijateljice.

Tako pri Lauri kot pri Kseniji smo preverili, kaj je bilo jabolko spora. Prva nam je pojasnila, da je približno pred dvema letoma Gregor Čeglaj menda rekel, da mu Korošica ni preveč pri srcu. Kot pravi, je takratna prijateljica verjetno od nje pričakovala, da se bo postavila na njeno stran, a se to ni zgodilo.

»Nato je začela pljuvati po njem in tudi po meni, in tukaj se je vse končalo. Na vse mogoče načine je iskala pozornost, lagala, da imava sodne postopke, vse to sem ignorirala. Šla pa je čez vse meje, ko je po mojem neodzivanju začela žaliti mojo družino. Ampak vse to je zame le dokaz, kako zelo nesrečna mora biti, medtem ko sem jaz v življenju dosegla vse, kar sem si želela. In za to sem neizmerno hvaležna,« pravi Laura in dodaja, da ima Ksenija veliko razlogov za nevoščljivost.

»Želim si le mir pred njo, tako kot tudi Ana, Carmen in vsi ostali, ki jih nadleguje. Pred časom sem ji, ko se je spravila na mojo družino, javno predlagala, da se srečava in razjasniva, kaj sploh želi - ampak seveda tega ni sprejela, ker ona ne želi miru, ampak njeno namišljeno dramo. Nas pa ona nikoli ni zanimala; ne želimo je blizu in želimo mir,« še pravi Mariborčanka.

Ksenija: Namesto mene jo vprašajte, ali je ni nič sram

Kaj pa na vse to pravi Ksenija? Pravi, da resnično nima komentarja glede nekdanje prijateljice. »Zadeve z omenjeno osebo in še z dvema drugima so na sodišču, žal v mojo škodo, in še niso zaključene, zato se raje vzdržim komentarja. Z veseljem bom z vami poklepetala o vsem, ko bodo zadeve uradno zaključene. Namesto mene jo lahko vprašate, če je ni nič sram. To vprašanje prihaja iz dna moje duše in srca,« je dejala.

Nato je cinično dodala še: »Če mi že dajete možnost, da komentiram našo slovensko lepotico, kraljico in lastnico Maribora, potem bi kot majhna nepomembna oseba brez imena in priimka v Sloveniji resnično želela, da se znebi kompleksov in se sprejme takšna, kot je. Pošiljam ji veliko objemov! Naj se sprejme, saj je že čas, da se sooči z realnostjo.«