Ravs med vplivnicama: Dala bi vse na svetu, da bi tudi njo povabili v Kmetijo

Resničnostni zvezdnici Laura Beranič in Ksenija Kranjec očitno nista v najboljših odnosih. Po objavi novice, da bomo v letošnji Kmetiji lahko spremljali tudi Lauro, se je oglasila Korošica in izrekla kar več žaljivk na račun nekdanje prijateljice. Ksenijo smo lahko v preteklosti že spremljali v eni izmed sezon tega šova, v Big Brotherju in v srbskem Baru. Laura pa se je v Sanjskem moškem borila za srce Gregorja Čeglaja.

Ksenija se je tokrat lotila Laurinega videza, natančneje velikosti, kilogramov, velikosti prsi, pripomnila pa je tudi, naj se raje kot v resničnostni šov odpravi v cirkus. Kako komentira takšen odziv Korošice, smo vprašali Lauro, a se s tem ne obremenjuje preveč. Kot pravi, ne ve, kakšna je vsebina objav, niti je to ne zanima, saj že dolgo nista v stikih. »Če pa njej še kar ne da miru, če se počuti tako zelo nepomembno, da se znova vtika vame, pa je samo dokaz, da je velika 'fanica'. Verjetno je užaljena, ker se noben z njo ne ukvarja, in se zato znova pogovarja sama s seboj, nič novega.«

Kot je še dejala Laura, bi po njenem mnenju Ksenija dala vse za to, da bi tudi njo povabili v Kmetijo, a da se to ni zgodilo. Kot še pravi, ima verjetno ravno zaradi tega potrebo, da prek drugih išče pozornost.