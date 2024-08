Uf, to bo še zanimivo: znana še druga polovica tekmovalcev letošnje Kmetije (FOTO)

Kmalu na male ekrane prihaja 11. sezona resničnostnega šova Kmetija. Kot so razkrili na Pop TV, se bo dogajanje odvijalo na novi lokaciji. Letos bomo lahko spremljali že poznane obraze, ki se bodo za glavno nagrado, 50.000 evrov, borili z novinci, ki bodo pred kamere stopili prvič. Prvo polovico letošnjih tekmovalcev si lahko ogledate v članku na tej povezavi, zdaj pa so ustvarjalci šova predstavili še ostale.

Laura Beranič

Laura Beranič. FOTO: Pop TV

Starost: 26

Kraj bivanja: Miklavž na Dravskem polju

Poklic: vplivnica

Laura se na kmečka opravila ne spozna, ima pa rada živali in se hitro uči. Poleg miši in podgan, ki se jih strašno boji, jo najbolj skrbi še molža krave. Same zase pravi, da je trmasta, iskrena in neposredna. Vidi se v vlogi vodje, rada ima vse pod nadzorom, ne zna lagati in je vedno boleče neposredna. Prepričana je, da je dobra govorka z dobro energijo, ki jo ljudje takoj prepoznajo. Nekaterim je to všeč, drugim spet ne. S tem se ne obremenjuje, saj strogo zagovarja svoja stališča, nikoli ne popušča in se nikogar ne boji, kar je dokazala že v prvi sezoni Sanjskega moškega.

Boris Vidovič

Boris Vidovič. FOTO: Pop TV

Starost: 27 let

Kraj bivanja: Ljubljana

Poklic: maneken

Kmetije se bo udeležil zaradi nove izkušnje in denarne nagrade, ki bi jo porabil za potovanja v eksotične kraje. Ukvarja se z nogometom, je izjemno timski človek, zato mu delo v skupini ne bo predstavljalo težav. Je komunikativen, iskren, spoštljiv, zabaven, rad spoznava nove ljudi, prisega na pozitivno energijo in smeh. S kmečkimi opravili se bo na Kmetiji srečal prvič, a se ničesar ne boji, kljub temu, da nima pojma o delu na kmetiji in nikoli ni skrbel za nobeno žival.

Marjana Povše

Marjana Povše. FOTO: Pop TV

Starost: 64 let

Kraj bivanja: Novo mesto

Poklic: upokojenka

Marjana je tekmovala že leta 2019 in čeprav so jo sotekmovalci imeli za neresno in zmedeno konkurentko, se ji je uspelo prebiti do finala. Njen moto je 'živi in pusti živeti'. Zato si tudi na Kmetiji želi, da bi jo pustili v miru živeti z naravo, a najbrž bodo to ostale samo pobožne želje. Nove ljudi na začetku opazuje, jih spoznava od daleč in se jim prilagaja. Rada se drži zase, je vztrajna in trmasta. Njena najljubša žival je pes, boji pa se kač. Ima veliko izkušenj z domačimi živalmi, saj je bila rojena na kmetiji. Najbolj bo pogrešala televizijo, računalnik in svojo posteljo.

Jasmin Cerić.

Jasmin Cerić FOTO: Pop TV

Starost: 29 let

Kraj bivanja: Koper

Poklic: podjetnik

Jasmin je sodeloval v četrti sezoni Big Brotherja. V Kmetijo se je prijavil, ker je na življenjskem razpotju in potrebuje spremembo vsakdana, okolja in navad. Želi si odklopa od prehitrega življenja. Je vročekrven in strasten, prijazen in sočuten, a hkrati tudi zelo trmast. Ne prenese avtoritete in se vidi v vlogi vodje. Cilja na zmago in denarno nagrado, za zmago je pripravljen narediti vse, predvsem pa dobro taktizirati.

Eva Luna Mlakar

Eva Luna. FOTO: Pop TV

Starost: 23 let

Kraj bivanja: Koper

Poklic: ustvarjalka video vsebin

Eva Luna se je v drugi sezoni Sanjskega moškega potegovala za srce Blaža Režka. Še dobro, da ji ni uspelo, saj se bo letošnje Kmetije udeležila s svojim fantom Nejcem Abramom. Tako bo s seboj pripeljala ljubezen in zaveznika. Delo na kmetiji ji ni tuje, saj babici veliko pomaga na vrtu. Je iskrena in neposredna, kar zna marsikdo razumeti kot aroganco. Veseli se novih prijateljev in življenja na kmetiji. Šest let je jahala konje in skrbela zanje v jahaškem klubu, ne mara pa kobilic in insektov. Poleg prijateljev in družine bo najbolj pogrešala morje. Del nagrade bi podarila očetu, del pa obdržala zase.

Nejc Abram

Nejc Abram. FOTO: Pop TV

Starost: 23 let

Kraj bivanja: Jesenice

Poklic: ustvarjalec video vsebin

Nejc si je že od svojega 15. leta želel sodelovati v resničnostnem šovu in končno se mu je želja uresničila. In ne samo to, v šov vstopa s svojim dekletom Evo Luno. Zase pravi, da je prijazen, sočuten, zelo tekmovalen, čustven in iskren. Vedno hoče dokazati svoj prav, sploh takrat, ko ve, da se mu je zgodila krivica. Njegova najljubša žival je tiger, boji pa se morskih psov in medvedov. Prepričan je, da bo letošnja Kmetija polna zabave, smeha, idej, pozitivne energije, zagotovo pa tudi ne bo manjkalo prepirov. V šovu bo najbolj pogrešal glasbo in fitnes.

Žan Hronek

Žan Hronek. FOTO: Pop TV

Starost: 25 let

Kraj bivanja: Stoperce

Poklic: strojnik

Žan živi na manjši kmetiji, zato mu kmečka dela niso neznanka. Na Kmetijo se je prijavil, da se dokaže z delom in zmaga. Denarno nagrado bi porabil za ureditev stanovanja. Če bo za zmago treba zaklati in očistiti kokoš, se lahko od zmage kar poslovi. Je vztrajen, trmast in zlepa ne popusti. V boj bo vložil veliko truda in dela, zagotovo pa bo sledil svoji strategiji, ki jo bo sproti prilagajal. Na kmetiji bo najbolj pogrešal pijačo po službi, elektronske naprave in traktor.

Nuša Šebjanič

Nuša Šebjanič. FOTO: Pop TV

Starost: 18 let

Kraj bivanja: Jesenice

Poklic: manekenka

Nušin moto je: življenje ljubi samo tistega, ki ga zares živi. Pravi, da ima kmečka opravila v malem prstu, boji se samo molže krave. Odkrito pove, da je ljubosumne in vročekrvne narave ter hitro eksplodira. Se bo pa v šovu poskusila večkrat ugrizniti v jezik. Je komunikativna, trmasta in vztrajna. Na kmetiji bo prijazna in delovna, v arenah bo dala vse od sebe, pogrešala bo pa mir, tišino in spanje. Nima nič proti ljubezni pred kamero, a njene ljubezni bodo v Kmetiji deležne samo živali.