Iztok Gartner žaluje

Znani Celjan Iztok Gartner, televizijski voditelj, novinar in urednik, najbolj znan po svoji provokativni erotični oddaji Gartnerjev bordel na televiziji Arena TV, ki je tudi velik filmoljub, se je minule dni utapljal v solzah. Poslovil se je namreč od svoje ome, ki je dočakala častitljivo starost, a ker je bila zanj zlata oma, je bilo slovo od nje zelo bridko.

Z omo sta se odlično razumela.

Zato ji je tudi na družabnem omrežju namenil ganljiv zapis, v katerem se je spomnil svojih otroških let, ki jih je po večini preživel v njeni družbi v Laškem. »Vedno mi je pustila več kot starši, nikoli me ni kregala ali rekla žal besede. Vedno je znala z mano diplomatsko. In vedno me je znala pomiriti,« se svoje ljubljene babice, ki ji je vedno pravil oma, spominja Gartner. V njej je med drugim vedno našel veliko zavetnico in zaveznico. »Ko sem leta 2019 zbolel, je bila zelo žalostna in je držala zame pesti 24 ur na dan. Pa rekla mi je: 'Da ne bi slučajno umrl pred menoj. Tega ti pa res ne bi odpustila.' Obljubil sem ji, da ne bom. In ji zabičal, da mora ostati še tako dolgo, da bo videla in se prepričala, da bo z mano vse okej in da bom zlezel iz najhujšega, kot radi rečemo. In počakala je tudi mamino sedemdesetletnico, pa prihod Puja in seveda rojstvo svoje prve pravnukinje Maruše, kar jo je zelo razveselilo,« razkriva Gartner. Kot nam je še zaupal, je omo nazadnje obiskal teden dni pred smrtjo. Zadnje čase je bila žalostna, ker se ji je zdravje močno poslabšalo.

»Še najbolj jo je jezilo, da ni mogla več gledati televizije, kaj šele kaj drugega, reševati križank in brati romanov. In seveda gledati mojih oddaj,« je še povedal užaloščeni Iztok, ki ga je oma navdušila tudi za filme. Te pa je tako vzljubil, da danes velja za enega največjih poznavalcev filmske ustvarjalnosti in ima v malem prstu tudi vse igralce in igralke tega sveta. »Ko sem izvedel, da je za vedno odšla, sem jokal kot dež. Tako kot tudi ob smrti očeta, ki se je poslovil že leta 2006. Ob njeni smrti sem se odpeljal v Laško, stopil v njeno sobo in si vzel čas za poslednje slovo. Ker je ležala povsem spokojno in je bila rešena muk, me je to pomirilo. Še zadnjič sem jo objel in poljubil ter odšel,« je žalostne trenutke opisal Gartner.