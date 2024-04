Izredno stanje v Ljubljani: razkrivamo, zakaj Slovenke čakajo v vrsti (FOTO)

Pred dvorano Jurček na Gospodarskem razstavišču vlada pravo izredno stanje. Svojo pop up trgovino je v njej postavila priljubljena primorska vplivnica Petra Parovel, ustanoviteljica znamke SWY.

Parovelova na spletu prodaja oblačila za šport in rekreacijo, prehranska dopolnila in športne pripomočke. Vsakih nekaj mesecev pa odpre pop up trgovino in povzroči pravo evforijo. Oktobra lani je trgovino odprla v ljubljanskem BTC-ju. Trgovina je takrat pokala po šivih, artikle pa so dobesedno razgrabili. Očitno je navdušenje veliko tudi tokrat, saj se pred dvorano Jurček vije dolga kolona.

Vrsta pred Gospodarskim razstaviščem FOTO: Dejan Javornik

