Nora gneča v ljubljanskem BTC in vse to le zaradi ene trgovine: poglejte, kaj se je dogajalo

Danes zjutraj je bila v Ljubljani v nakupovalnem središču BTC res gneča. Še preden se je ena od hal odprla, se je pred njo zbrala množica pretežno žensk. Kriva pa je bila tako imenovana pop up trgovina spletne vplivnice Petre Parovel (na instagramu ima skoraj 86 tisoč sledilcev). V njej so s precejšnjimi popusti, tudi do – 70 odstotkov, ponudili športna oblačila SWY.

Naval je bil celo takšen, da so se odločili od 12. do 13. ure trgovino zapreti. »Moramo malo pospraviti in prezračiti, ker drugače ne gre,« je dejala vplivnica v objavi na instagramu.

