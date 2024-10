Izredno stanje v Kmetiji, tekmovalci v šoku (VIDEO)

Kar nekaj prahu med gledalci Kmetije je dvignil napovednik za petkovo oddajo. Kot vse kaže, bo tekmovalce ob prihodu iz arene čakalo neprijetno presenečenje.

Ustvarjalci oddaje so uprizorili vihar, ki je v hiši povzročil pravo razdejanje. »V tem trenutku so na posestvu zavladale izredne razmere. Prihaja namreč obdobje krize,« je v areni dejala voditeljica Natalija in dodala, da se bo zdaj pokazalo, kdo je v resnici »trpežen kmet«. Tekmovalci so bili ob poslušanju njenih besed vidno prestrašeni.

Kaj točno bo doletelo tekmovalce in kako se bodo spopadli z omenjeno krizo, bomo lahko videli že kmalu.