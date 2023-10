Izjemni projekt z velikimi imeni

Pred več kot 1200 visokimi gosti, poslovneži in estradniki je podjetje MIK Celje poskrbelo za dogodek leta. S spektakularnim odprtjem Razvojnega centra MIK in Inštituta dr. Petra Novaka je zaživel eden največjih projektov v Sloveniji in regiji. Na neverjetnem glasbenem popotovanju so obiskovalci med drugim lahko prisluhnili odličnemu Petru Grašu, čarobnemu nastopu Nine Pušlar s Kvatropirci, vselej veselim Modrijanom, energični Maji Keuc, legendarnim Nuši Derendi, Marku Vozlju, Viliju Resniku, Miranu Rudanu, Otu Pestnerju ter številnim drugim.

Presežek so lahko gosti izkusili tudi pri pogostitvi. Pod okriljem Vivo cateringa je bil v središču pozornosti na dan dogodka ulovljen rekordno velik, kar 50 kilogramov težak tun, ki ga je suši mojster pripravil pred gosti v suši sobi. Zbrane je razvajal tudi Michelinov chef Uroš Štefelin, ljubitelji sladkih jedi pa so lahko na svoj račun prišli s sladicami, pripravljenimi po metodi Color Mirrors oziroma sistemu povezanosti številk in barv, ki so bile posebej za dogodek izmerjene na dan odprtja in energetsko dopolnjujejo izbrane barve sladic.

Dogodek je popestril karikaturist, pisateljica Mateja Zorko Pavšar pa je podpisovala knjigo Šepet metulja, ki je nastala po scenariju istoimenskega filma Alena Pavšarja in navdihu Francija Pliberška. Izvode svoje knjige za otroke z naslovom Vsak je svoje sreče kovač je podpisovala tudi Tinkara Fortuna, članica skupine Bepop. Razvojni center MIK in Inštitut dr. Petra Novaka je sicer eden največjih in najbolj inovativnih projektov daleč naokoli. Vanj je podjetje MIK Celje vložilo 21 milijonov evrov, omogočil pa bo več kot 100 novih delovnih mest.