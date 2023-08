Ivjana Banić: Če sem nekje več kot enkrat dobila menstruacijo, pomeni, da tam živim (VIDEO)

Njeno ime – Ivjana Banić – je prav posebno in s pravilno izgovorjavo imajo po navadi težave tudi v tujini, kjer se naša sogovornica zadnja leta zadržuje veliko več kot doma. »Po navadi je kakšna taka zabavna skovanka. Sem bila tudi Šeherezijada, Vivijana, Ivijana, Lilijana, Divjana, Iguana in moja najljubša – na letalu me je gospod poklical: »Are you miss I-Vagina?«

Selitve in potovanja so jo naučili, da se na fizične predmete ne naveže preveč, po pravici pa nam pove, da ob seljenju mnogokrat pozabi, kje ima kakšne predmete.

»Jaz vedno pravim, če sem več kot enkrat dobila menstruacijo pomeni, da tam živimi. Če sem več kot enkrat morala prati perilo tam, pomeni, da tam živim.« Najdlje so živeli na Havajih, leto in pol, njihove destinacije pa so res videti kot z reklamnega letaka. Poleg Havajev so raziskali Karibsko otočje, Mehiko, Francosko Polinezijo in številne skrite kotičke.

Prijatelji in družina ji ogromno pomenijo

»Ko si daleč, daleč, je stik z domačimi ljudmi zelo pomemben, ker si lahko na najlepšem prostoru na svetu, pa se lahko počutiš zelo osamljenega,« pove s težkim srcem in razloži, da življenje v tujini niso samo čudovite fotografije in uživanje na plaži. »Zamujaš vse poroke, zamujaš rojstne dneve, težke trenutke svojih prijateljev, ko jim umirajo starši, imajo težke porode … in se res počutiš tako, kot da nisi tam za človeka.«

Ujeli smo jo med Dunajem in Dalmacijo. FOTO: Marko Feist

Na radio se ne bo več vrnila

Več kot deset let je delala na komercialnem radiu in seveda nas je zanimalo, kakšni so spomini na to obdobje: »Osemdeset odstotkov časa fenomenalno, dvajset odstotkov časa hudičevo težko, žalostno, groza. Tako, si odgovoren, tam govoriš tristo, štiristo tisoč poslušalcem, si kar vsakemu na »izvolite« za neke komentarje, kritike.«

Tudi na potovanjih se je preizkusila v delu na radiu, saj je na Havajih delala na lokalnem radiu. Pravi, da je težko delati v tujem jeziku, saj ima vsak tujec neki naglas. Na koncu nam je iskreno priznala, da se na radio ne namerava več vrniti, saj ima občutek, da je vse že povedala. »Pogrešam radio, bil je moja ljubezen na prvo črko,« je še povedala. Tja je prišla zaslužit za potovanje na Novo Zelandijo in ostala 14 let. Tudi Nove Zelandije še ni obiskala, vendar upa, da se ji tudi ta želja uresniči.

