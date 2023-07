ŠOKkast z Miho Deželakom: Najtežje je, če greš v službo samo zaradi denarja (VIDEO)

Tokratni gost ŠOKkasta je Miha Deželak, ki ga je Slovenija v devetih letih dodobra spoznala skozi dobrodelne akcije. Prvič se je na pot odpravil z otroškim skirojem in sicer z Goričkega v Piran, akcija pa je iz leta leto podirala nove mejnike. Akcija, ki je presegla okvirje, ki so jih kadarkoli pričakovali je letos že deveto leto prekolesaril Slovenijo po dolgem in po čez ter spodbudil ljudi, da so darovali več kot milijon evrov za letovanje otrok na morju. V studio je prinesel tri predmete, ki predstavljajo različne strasti oz. dejavnosti njegovega življenja. Od strastnega nogometnega navijača do dobrodelneža in družinskega človeka. Vse to je Miha Deželak.

Začel je na radiu Vrhnika, na avdicijo ga je prijavila mama in od takrat naprej je šla njegova pot samo navzgor. V dolgoletni radijski karieri so ga že velikokrat premaknili iz cone udobja, razkril nam je, kdaj se je uprl in kaj vse je moral početi. Od adrenalinskega skoka z elastiko do nevarnega čiščenja v avtopralnici. Če bi se slučajno zgodilo, da bi zapustil radijski eter, bi najraje delal na recepciji, saj ima rad delo z ljudmi in ustaljene urnike. »Najtežje je, da greš v službo samo zaradi denarja,« je iskreno povedal in priznal, da je po tej izjavi že prejel ponudbe za delo na recepciji.

Že od majhnega je imel čut za sočloveka

Vprašali smo ga, če je tudi sam v preteklosti potreboval kakšno pomoč, da danes tako velikodušno ponudi roko vsakemu, ki je v stiski? Priznal je, da se takšna vprašanja zadnje čase pogosto pojavljajo in da je imel relativno mirno in srečno otroštvo. Prvič se je znašel v finančni stiski, ko so se z družino lotili prenove stare hiše.

»Tukaj sem pa tudi jaz občutil, da ni fino, ko ne moreš več dvigniti denarja, ko rabiš enega mojstra plačati pa ne gre.« K sreči so po prenovi splavali na površje in Miha močno verjame, da bo tako tudi ostalo. Pri njegovih dobrodelnih akcijah mu vsako leto bolj pomaga tudi družina in svoje otroke vzgaja v duhu solidarnosti in pomoči drugim. Po njegovem mnenju se dobrodelnost začne pri malenkostih: »Vprašaš kakšne sosede, če rabijo kaj iz trgovine in jim prineseš. Mala dejanja, ki štejejo veliko.« Prav z delom na radiu lahko še bolj izpolnjuje to svoje poslanstvo. Odgovoril je tudi na vprašanja, kdaj bo ženo peljal na Sejšele in ali bo kdaj napisal knjigo.

