Helena Blagne vse prestrašila z objavo fotografije (FOTO)

Helena Blagne se je že preizkusila v igralskih vodah in kaže, da ji tudi takšno umetniško izražanje ustreza. Te dni je objavila fotografijo, na kateri je povsem krvava in s kričečim izrazom na obrazu. Nekateri so se ob fotografiji, ki jo je objavila na instagramu, prestrašili.

»Umetniška svoboda izražanja, brez cenzure....! Uprizoritev lika obsedenega uma kontroverzne Agave je bil kar zahteven skok v teaterske vode, ampak... hkrati blagodejen. Blazno se veselim novih projektov s podobno udarno vsebino,« je zapisala (nelektorirano) Blagnetova, ki je že pred leti nastopila pod okriljem Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica.