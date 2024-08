Hčerka Mance Košir razkrila, kaj je mami položila v grob

Pred tremi meseci so se na ljubljanskih Žalah v belih oblačilih in okrašeni s simboli metuljev številni poslovili od publicistke, novinarke in velike promotorke knjige Mance Košir. Ta se je dolgo pripravljala na svoj odhod in je svojim bližnjim povedala, kakšen pogreb želi imeti.

Poleg želje, da v nebo poletijo metulji, je hčerka Tina Košir svojim sledilcem zdaj zaupala še eno od želja pokojne.

V grob položila knjigo

»8. maja 2024 sem na Mančinem pogrebu knjižico prvih prevodov Lalline poezije, ki sem ji jo deset let prej podarila, položila v njen grob. Naj to naredim, je bila ena zadnjih stvari, za katero me je prosila, dokler je še lahko govorila.

Pa naj ji berem Lalline pesmi v poslednjih dneh, ko je v tišini z zaprtimi očmi lebdela med tu in onkraj. Poleg obeh zbirk njenih srčnic Iz trebuha in neba ter Iz neba do dna je bila to edina knjiga, ki jo je želela ob sebi med poslavljanjem v hospicu.

Lalline besede so jo spremljale Domov,« je zapisala Tina Košir in dodala, da bo zbirka pesmi v kratkem izšla.

Manca Košir je pesmi v prevodu svoje hčerke pred smrtjo še prebrala in Lalli napisala spodnjo pesem, kot pravi Tina Košir, eno svojih zadnjih.

Tako gre:

Lalla, sestra moja!

Nobene stopinje nisi naredila v prazno,

nobene solze prelila zaman.

Vsa tvoja semena svetlobe so obrodila.

Življenje si spremenila v darilo,

in ko ga beremo, naša telesa drhtijo.

Tvoje besede so po stoletjih enako žive!

Rane tvojega srca prebadajo moje,

da krvavim s teboj, sestra!

Tvoje dno je moje dno,

tvoje nebo sije nad mano z enako močjo

in On se smehlja, ker nama zaupa.

Nedotaknjeni hodiva svojo pot,

čeprav potolčeni, s polomljenimi kostmi in s telesom, ki umira.

A midve ostajava prekleto živi, večni in neumrljivi.

Hvala ti, sestra Lalla!

FOTO: Črt Piksi

Pokojni mami se je Koširjeva poklonila z besedami: »Hvala ti, moja Mut! Za vsa semena svetlobe, ki si jih posejala, kjerkoli so se tvoja stopala dotaknila tal …«

Kot je znano, je bila Manca Košir velika ljubiteljica knjige in poznavalka literature.

Na pogrebu so se od pokojne poslovili tudi s skladbami Vjeruj v ljubav (Verjemi v ljubezen) Oliverja Dragojevića, pa tudi pesem Non, je ne regrette rien (Ničesar ne obžalujem) Edith Piaf, ki jo je zapela Darja Švajger. Zasedba Dinamitke je zapela slovensko priredbo skladbi Hallelujah.