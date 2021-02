Hajdi z družino odpotovala na luksuzne počitnice

Bazeni na križarki. FOTO: Instagram, posnetek zaslona

Zaplesala je. FOTO: Instagram, posnetek zaslona

Swarovski stopnišče. FOTO: Instagram, posnetek zaslona

Slovenska podjetnica in nekdanja pevkaje izkoristila priložnost, ki se ji je kot blogerki ponudila, in je z družino odpotovala na petično križarjenje po Sredozemlju. S križarko, ki velja za petzvezdični hotel, bodo obiskali Rim, Neapelj, Palermo in potovanje zaključili na Mali, pravi Hajdi, ki se avanture po dolgem času že zelo veseli.Postopek vkrcavanja na ladjo je bil daljši od običajnega zaradi epidemioloških razmer, a kot pravi Hajdi, je pomirjena in prepričana, da bodo na ladji le zdravi ljudje.Ladja, ki je več kot 300 metrov dolga, ima 19 palub in 2.400 kabin, sprejme okoli 6.000 gostov, od tega je več kot 1.500 članov osebja, ki skrbijo za ugodje potnikov. Hajdi je že prvi dan izkoristila za sprostitev ob plesu, a pred družino je še veliko dogodivščin in delovnih ur, saj je Hajdi med vplivnicami, ki so bile na ladjo povabljene za promocijo križarjenja.Na križarki so številne restavracije, med drugim na njej kuha tudi chef z dvema Michelinovima zvezdicama, slaščičarne, čokoladnice, igralnice, bazeni, trgovski centri, gledališča, igrišča ...Na križarki pa kraljuje tudi stopnišče iz Swarovski kristalov, o katerem je Hajdi razkrila, da se bo na njem zagotovo fotografirala.