Hajdi razkrila skrivnost: »Ne vem, ali ste vedeli, ampak ...« (FOTO)

Pesem Naš kuža je ena izmed najbolj znanih pesmi, kar jih je v svoji karieri zapela Hajdi Korošec Jazbinšek. Pesem je nastala pred kar precej leti, Hajdi pa je zdaj na svojem profilu na instagramu razkrila zanimivo informacijo v zvezi z njo, in sicer da je besedilo v tej pesmi resnična zgodba.

»Naš kuža je bil srednji šnavcer Oskar in ne vem, ali ste vedeli, ampak pesmica Naš kuža je dejansko resnična zgodba. Moj kuža Oskar je namreč res pobegnil sosedi v vas,« je zapisala.

Objavila je tudi dve sliki. Eno iz časov, ko je še kot šolarka na slovenskih odrih prepevala omenjeno pesem, in eno novejšo. Na obeh je s psoma pasme srednji šnavcer. »Tole pa je Bond in nisem se mogla upreti cartanju, ki me je spomnilo na otroške dni in na najine dogodivščine s kužijem,« je zapisala.

Za Hajdi so sicer zelo pestri dnevi. Nedavno je namreč z družino odpotovala v daljne kraje. Najprej so obiskali Malezijo in njeno glavno mesto Kuala Lumpur, nato pa še Bali. Med potovanjem ji je mož Urban Jazbinšek nadel prstan.