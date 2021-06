Hajdi po morski dogodivščini doživela šok na meji

Poletje je tu in mnogi znani Slovenke in Slovenci so se že podali svojim morskim dogodivščinam naproti. S svojima družinama sta na lepše odpotovali tudiin vplivnica. Čeprav se verjetno nista dogovorili, pa sta se obe znašli na Korčuli.Obe sta v zadnjih dneh sledilce razvajali in dražili s čudovitim pogledom na lepo plažo, ki jemlje dih. Hajdi je še razkrila, da so na tej isti lokaciji lani preživeli skoraj celo poletje, letos pa bodo uživali še toliko bolj, saj so s sabo pripeljali še čoln, s katerim so se v zadnjih dneh predajali morskim adrenalinskim dogodivščinam. Hajdi se je v nedeljo z družino že vračala domov in svojim sledilcem na srce položila, naj nikar svojega potovanja ne načrtujejo tako, da se bodo vračali domov v nedeljo, saj so sami naleteli na veliko gnečo in zastoje na meji. »Že več kot eno uro stojimo in se nikamor ne premaknemo. Mislim, da je to zadnji trip, da gremo v nedeljo domov.«Medtem ko je Hajdi povedala, kje točno so, pa Ajda ne razkriva sanjske lokacije apartmaja. Pravi, da ji prijateljice, ki se odpravljajo sem na dopust, ne bi odpustile.