Hajdi po dopustu v solzah

Ob odhodu so ji pritekle solze. FOTO: Instagram

Poletje je čas, ko se veselimo dopustov in se odpravimo novim dogodivščinam naproti. Malo manj prijetni občutki pa se pojavijo, ko se dopust na morju konča in se je potrebno vrniti domov. To je v nedeljo doživela tudi nekdanja pevka in danes uspešna podjetnica, ki se lahko pohvali z luksuznim stanovanjem na Korčuli. Ob odhodu domov ni mogla zdržati solz, svoje občutke pa je delila tudi s sledilci na Instagramu.»Žalostna sem, ker gremo domov, tako kot vedno. Smo le bili tri tedne, lepo smo se imeli,« je dejala soprogu in otrokoma.Verjamemo, da bo Hajdi kmalu postala boljše volje, saj je v enem izmed kratkih videov razkrila, da gredo domov le prepakirati, nato pa na PCR testiranje ter znova na pot, saj so se odločili za potovanje, ki so si ga že dolgo želeli. Kot je dejala, s potovanjem nima smisla odlašati, saj je situacija, povezana z novim koronavirusom, zelo nepredvidiljiva, in nihče ne ve, kakšna bo čez štirinajst dni.