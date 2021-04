Hajdi na Maldivih: tako je rajske počitnice načrtoval njen mož

Nekdanja najstniška glasbena zvezdnica, danes pa podjetnica in vplivnicase spet javlja z rajske destinacije. Tokrat z Maldivov, kamor je družina, ki se je sicer šele pred kratkim vrnila iz Dubaja, odpotovala med prvomajskimi počitnicami. Z možem, s katerim sta skupaj postavila spletno trgovinico Hajdi.si, pa sta tokrat razkrila vse podrobnosti njihovega potovanja in tudi številne uporabne informacije za tiste, ki jih morda zanima podobno potovanje.V prvi tovrstni popotniški objavi na njunem blogu se je razpisal Urban, ki je razkril svojo veliko popotniško strast in tudi očitno odlične organizacije sposobnosti. Tako je natančno preučil, kje in kako rezervirati let in hotel – za luksuz, a hkrati dobro ceno, ter zapisal številne nasvete, ki pridejo prav tudi drugim popotnikom, še zlasti v času pandemije, ko je treba imeti v mislih še vse omejitve in testiranja.Družina se je tako na pot podala z Dunaja in odletela v glavno mesto Male, v resort LTI Maafushivaru pa so se nato podali s hidroplanom, kar je opisal kot filmsko doživetje. Najeli so vilo na obali, na otočku Maafushi, za okoli 400 dolarjev na noč.»Iskanje idealne nastanitve je zame projekt – včasih traja več dni ali tednov, da pregledam vse informacije, sploh v primeru daljših in dražjih potovanj, ter najdem najugodnejšo ali najbolj optimalno ponudbo. Zato si vzemite čas in zaupajte instinktu. Na koncu bo to le vaše sanjsko potovanje in izplača se potruditi in preveriti čim več,« je še zapisal in obljubil, da bo več o sanjskih počitnicah na otoku zapisal v drugem delu bloga.