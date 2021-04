Hajdi z družino v Dubaj: nanjo letijo opazke

je proti koncu marca z družino odpotovala na dopust na Kanarske otoke. Tam so preživeli nekaj čudovitih dni, a ker je slovenska vlada odredila ponovno popolno zaprtje države, so se z milanskega letališča odločili za potovanje v ZAE.Hajdi se ob tem ni mogla ogniti nekaterim opazkam zaradi svojih potovanj, medtem ko je Slovenija spet povsem zaprta. »Lansko leto smo imeli rezerviranih ogromno počitnic, ki so zaradi koronavirusa propadle. Ostalo nam je veliko vavčerjev, ki veljajo samo eno leto,« je zato razložila (nelektorirano) vsem zavistnežem, ob tem pa dodala, da z možem živita pri njenih starših. »Ker sem delala v bančništvu, vem kako je če dobiš hipoteko na hišo. Zato ves najin višek denarja vloživa v potovanja. Vsa naša potovanja so budget friendly. Rajši vlagamo v njih kot v zidove.«Ob tem Hajdi dodaja, da ne želi zavajati svojih sledilcev, da živi luksuzno življenje, ampak jim le hoče pomagati z nasveti, kar se potovanj tiče. Odgovorila je tudi vsem tistim, ki jih je 'skrbelo', kako se njena otroka ob tem izobražujeta. »Učita se na daljavo, vsak dan s sinom sediva tri ure za mizo. Ravno zato smo izkoristili ta čas, da ni izostanka iz šole,« pravi Hajdi. Nekateri pa so se obregnili tudi ob to, da, medtem ko ona z družino potuje, njeni zaposleni delajo in kdo ve, ali so plačani ... »Moji delavci so sodelavci oz. prijatelji. Imam čisto vest. Dobro so plačani, plačane imajo vse prispevke.«