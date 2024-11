Grozljiva izkušnja Nike Kljun: ne more se vrniti domov

Izvrstna koreografinja in ena naših najboljših plesalk Nika Kljun je prepotovala že dobršen del sveta, tudi dele, ki veljajo za bolj nevarne. Vedno je bilo vse v redu, nato pa jo je nesreča doletela v Evropi, pri naših zahodnih sosedih. Nika Kljun, ki sodeluje z največjimi zvezdniki iz sveta plesa in glasbe, je v Rimu vodila plesno delavnico, ki se je je neizmerno veselila. Pred začetkom je na družabnem omrežju med drugim zapisala, ne more verjeti, da v več kot 20 letih, kolikor poučuje ples, še ni bila v Rimu, ne da bi tam učila, niti si mesto ogledala kot turistka. »Dobivala sem vabila, a je vedno kaj prišlo vmes, zato sem tokrat presrečna, da mi bo končno uspelo obiskati Rim,« je dodala svetlolaska, ki je bila nad delavnico navdušena.

A potem se je zgodilo. Roparji so si ravno njo izbrali za naslednjo žrtev in Nika je ostala brez vsega. Pobrali so ji denarnico z dokumenti, mobilni telefon, potni list in zeleno karto, ki jo potrebuje za bivanje v Združenih državah Amerike. »Vesolje je reklo: ’Trenutno si preveč srečna, zato se mora nekaj spremeniti,’« je prepričana plesalka, ki je trenutno obtičala v Evropi. Nika se sicer trudi videti pozitivno plat, medtem ko čaka, da dobi novo dovoljenje za bivanje v ZDA, potni list si je že uredila, lahko čas nameni svojim bližnjim, ki jih sicer redko vidi, saj živijo v Sloveniji, kljub temu pa ji je žal, da bo razočarala vse tiste, ki so jo hoteli videti na nastopih, delavnicah in drugih dogodkih v Ameriki. Vsem tem se je na družabnem omrežju tudi opravičila.