Sanjski moški v Ameriki, kdaj se bo vrnil, ni znano

Sanjski moški Gregor Čeglaj je pred tedni poskrbel za škandal, ki ga slovenska javnost ne bo tako kmalu pozabila. Potem ko je skupaj z youtuberjem Perom Martićem ocenjeval znane Slovenke in na njihov račun stresal šale, so mu številna podjetja odpovedala sodelovanje, Gregor pa je priznal, da je zaradi svojega nepremišljenega ravnanja ostal praznih rok in pogodb, ki bi mu lahko prinesle lepe denarce.

Najdaljšo noč v letu je preživel v New Yorku.

Zvezdnicam se je sicer opravičil, a nobena izmed njih opravičila ni sprejela, zato ne preseneča, da se je sanjski moški, ki v šovu ni našel idealne partnerice, odločil za potovanje v Ameriko. Tam je obiskal brata dvojčka Uroša, ki v ZDA živi že desetletje. Čeglaj pa se ni razveselil le svojega brata, temveč tudi nečakinje Lane in nečaka Matea, s katerima je dneve preživljal na peščenih plažah.

Božične praznike je namreč druščina preživela v Dominikanski republiki, v leto 2022 pa je Čeglaj vstopil v mestu, ki nikoli ne spi. New York ga je zelo očaral, kdaj načrtuje vrnitev v Slovenijo, pa ni znano.