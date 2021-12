Goran Šarac sporočil veselo novico, ki bi osrečila tudi Simono Weiss

Glasbeni producent Goran Šarac je na facebooku naznanil veselo novico: kmalu bo postal dedek. Sin Simon, ki se jima je rodil v zakonu s pokojno pevko Simono Weiss, namreč praznuje 29. rojstni dan. Ta veseli dan je Šarac izkoristil, da skorajšnji prihod novega družinskega člana naznani tudi širni Sloveniji.

»Dragi moj Simon. Danes praznuješ 29. rojstni dan. V mesecih, ki so pred teboj boš tudi ti postal očka. Razumel in doživel boš veselje, ki sem ga jaz začutil ob tvojem rojstvu. Ponosen sem, da si zrasel v tako odgovornega, poštenega in delovnega moža, z občutkom do svojih bližnjih. Še na mnoga leta moj zlati Simonček. Lepo praznujta z Anito.«

Čestitkam in dobrim željam se pridružuje tudi naše uredništvo.