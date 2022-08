Gojmir Lešnjak: »Tri leta dopusta je bilo dovolj!«

Slovenski filmski in gledališki igralec Gojmir Lešnjak spet dela na polno paro. Za njim je hujša oblika Covida-19, katerega je preboleval dolgo, v začetku s hujšimi posledicami, sedaj pa je veliko bolje.

Tri leta dopusta mu je bilo dovolj.

Gojmir je zelo hvaležen vsemu zdravstvenemu osebju, ki je »angelsko« skrbelo zanj, kot pravi. In še sedaj odmeva njegov: »Če se ne bi cepil, me zdaj ne bi bilo več!« Od tega je že dobri dve leti in igralec je spet poln delovnega elana.

»Prijatelji me sprašujejo, kje sem bil na dopustu? Moj odgovor je: Tri leta dopusta je bilo dovolj! To poletje sem snemal nadaljevanje nanizanke Gospod profesor, kar mi je bilo, ob imenitni ekipi soigralcev, režiserjev in tehničnih sodelavcev, v velik užitek! Te dni pa smo začeli z intenzivnimi pripravami za predstavo Moj živòt je ROKentROL, kar pa mi je še posebej v velik užitek. S krajšimi promocijskimi nastopi smo Miran Juvan, Jaša Jamnik in jaz že začeli, v oktobru pa štartamo s kompletno postavo, s predpremierami na polno! Pridružijo se namreč še Robert Pikl, Jože Hauko in Peter Ogrinc!«, navdušeno našteje Gojmir vse nastope, ki ga čakajo, žalosti ga pa stanje narave, njegovega vrta in dreves.

»Doma nemočen spremljam posledice suše, tudi spremljanje požara me je navdajalo z grozo in sočasno občudovanjem junakov, ki so ga obvladovali!«