Gojmir Lešnjak - Gojc in Jaša Jamnik vabita z zanimivim naslovom

Pivo je komedija o očetu in sinu ter njunem odnosu skozi šest desetletij življenja. Avtor Miro Gavran s polno mero subtilnega humorja in topline izriše sodobne karakterje in nas vodi skozi situacije, ki smo jih mnogi preživeli s starši ali svojimi otroki. Igra o ljubezni, ki jo radi gledajo tako moški kot ženske, se šarmantno poigrava z medgeneracijskimi odnosi, igralca pa kreirata prepričljiva lika, ki ju boste zagotovo vzljubili.

Komedijo Pivo so ustvarili trije prijatelji in odlični mojstri svojega poklica, vsi diplomanti Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, združeni v ljubezni do gledališča in piva. »To je igra o očetih in sinovih. Sinovih, ki se v mladosti zaobljubijo, da nikoli ne bodo taki kot očetje! A življenje te zaobljube nikoli ne upošteva …« pravi Gojmir Lešnjak - Gojc, medtem ko mu Jaša Jamnik prikimava.

Avtor Gavran je sodobni hrvaški avtor, čigar dela so prevedena v več kot 40 jezikov. Po njegovih dramah in komedijah je bilo v svetu uprizorjenih več kot 400 gledaliških premier, ogledalo si jih je že več kot štiri milijone gledaliških navdušencev. Predpremiera bo 23. oktobra na Ptuju in 24. oktobra v Šoštanju, v Ljubljani pa 25. oktobra ob 20. uri v SiTi Teatru v BTC.