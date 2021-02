Glejte in se čudite, kako je videti danes znana Slovenka (FOTO)

je nedvomno ena najbolj znanih slovenskih resničnostnih zvezdnic, a v zadnjem času s Slovenijo nima več prav veliko skupnega. Potem ko se je udeležila srbskega šova Parovi, si je na jugu ustvarila novo življenje, ki je, po sodeč po objavah na njenih družabnih omrežjih, polno luksuza in glamurja. V vsem tem času, odkar je zapustila Slovenijo, pa se je Mirela tudi neverjetno spremenila. Iskreno, bi jo sploh prepoznali, če bi jo srečali na ulici?Srbski mediji so pred meseci pisali, da je videti bolje kot kadar koli prej. Iz fotografij je mogoče razbrati, da je redna obiskovalka estetskih kirurgov, ki skrbijo, da so njene ustnice vedno bolj polne, koža vedno bolj napeta, dekolte pa vedno bolj kipeč.Kako se je lepotica v vseh teh letih spremenila, si lahko ogledate v spodnjem videu, ki je nastal lansko poletje.