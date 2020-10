Gledalci udarili po Jerneji, v bran ji je stopil tekmovalec Big Brotherja

Jerneja ali Cukerpekarca FOTO: Zaslonska Slika

Oddajo Masterchef je v četrtek zapustila. Tekmovalka, ki se je mnogim gledalcem zamerila zaradi svojega obnašanja in načina izražanja v šovu je ob izločitvi na facebooku zapisala, da je bilo pestro, noro, sladko pa tudi grenko, a je bilo vredno.»Iz srca hvala vsem, ki ste me na tej poti podpirali, navijali za mene, hvala za vse lepe besede, za vsa pozitivna sporocila vse lepe misli, hvala tudi vsem tistim ki me pocukate sred ceste... hvala vsem in vsakemu posebaj. hvala ker me stekate;« je zapisala Jerneja in se še dodatno zahvalila prijateljem in družini.Če so pod objavo na njeni facebook strani pozitivni komentarji in spodbudne besede, se na facebook strani Masterchefa krešejo mnenja o Jerneji. Mnogi ji privoščijo izpad iz šova, jo kritizirajo in pravijo, da je bil skrajni čas, da je izpadla. A med vsemi, ki so se oglasili, je bil tudi nekdanji tekmovalec resničnostnega šova Big Brother Tibor Baiee, ki je vzel Jernejo v bran in opozoril komentatorje, naj bodo previdi pri izbiri besed.