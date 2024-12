Glasbenik Challe Salle sporočil, da bo dobil še enega otroka

Slovenski glasbenik Challe Salle, katerega pravo ime je sicer Saša Petrović, je na družbenem omrežju Instagram sporočil veselo novico, in sicer, da z ženo Yvonne Petrović pričakujeta še enega otroka.

»Oops we did it again,« (Oops spet sva to naredila) je glasbenik napisal na omenjenem družbenem omrežju in k temu dodal: »Prihaja še en dojenček.« Katerega spola je, v objavi ni razkril.

Challe Salle in Yvonne sta januarja lansko leto dobila sina Alexa. Ta ju je takrat pustil čakati, saj je na svet pokukal nekaj dni čez napovedani datum poroda.

Znani par se je poročil letos. Poroko sta dolgo načrtovala, na njun veliki dan pa svojim sledilcem nista razkrila več kot samo to, da sta si obljubila večno zvestobo.

Otroka pričakuje tudi Ines

Novico o naraščaju je pred dnevi sporočila tudi Ines Dužič, ki smo jo lahko gledali v letošnji Kmetiji. Da bosta s partnerjem dobila otroka, je razkrila z zanimivim videom.