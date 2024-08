Challe Salle se je poročil, njegova Yvonne na družbenih omrežjih že spremenila priimek

Raper Saša Petrović, bolj znan kot Challe Salle, se je v soboto poročil s svojo izbranko Yvonne, s katero ima sina Alexa. Poroko sta dolgo načrtovala, na njun veliki dan pa svojim sledilcem nista razkrila več, kot le to, da sta si obljubila večno zvestobo.

Challe Salle je v svečani obleki iz avta sporočil, da je »danes dan d« in posnel svojo poročno pričo, svojega prijatelja Alena Đekića. Nevesta Yvonne, ki se je dekliško pisala Srdoć, pa je po sklenitvi zakonske zveze spremenila svoj priimek in prevzela soprogovega. Kakšna nevesta je bila, še ni pokazala svojim prijateljem na družbenih omrežjih.

Kdaj in kje sta se poročila, bomo verjetno izvedeli zelo kmalu. Challe Salle je pred časom Slovenske novice povedal, da je bilo slavje na skrivni lokaciji, najeli pa so tudi varnostno službo. Kot je dejal, si z Yvonne želita, da je to njun dan in da v njem uživata, zato sta organizacijo prepustila organizatorki porok.

O svojih poročnih načrtih je še povedal, da sta takrat že s svojo zaročenko na poroko povabila le ožji krog, torej družino in prijatelje, a se bo tako hitro nabralo okoli sto ljudi, saj ima njegova mama štiri sestre in enega brata, vsi pa imajo tudi že svoje otroke in tudi vnuke.