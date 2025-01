Glasbenik Anže Rozman: ves čas panika, ves čas zvonijo telefoni

»Česar se danes dobro zavedam, je, kako so vse stvari krhke in da je treba biti hvaležen za to, kar imaš v trenutku, ki ga imaš, ljudi, ki jih imaš okoli sebe. Ker se lahko vse v trenutku spremeni.«

Tako je glasbenik, skladatelj in dvakratni nominiranec za nagrado emmy, 35-letni Anže Rozman, v pogovoru za nacionalni radio opisal občutke, potem ko je z ameriško ženo Karo Talve v požaru ostal brez hiše v soseski Pacific Palisades blizu Los Angelesa v ameriški zvezni državi Kalifornija.

Pogrešal bo svoj vrt ob hiši. FOTO: Osebni arhiv

Tukaj je bil pred požari Anžetov vrt. FOTO: Instagram/anze.rozman

Otroci so bili panični, ampak smo lahko srečni, da se nam zaenkrat še ni nič zgodilo.

»Pacific Palisades je bil zame pravi dom stran od doma. Imel sem svoj vrt, in ko ti je vse to vzeto v nekaj urah, je res zelo težko,« je dodal Rozman, ki se je na instagramu vsem, ki so mu v tem težkem času poslali dobre želje, zahvalil in dodal, da sta z ženo na varnem ter da imata za prihodnji mesec urejeno prenočišče.

Objavil je strašljive posnetke približujočega se ognja, ki je uničil njegov dom, ter dodal, da je njegov glasbeni studio na varnem. Pri podjetju Sony Music Entertainment so mu priskočili na pomoč. Rozman se na naša vprašanja ni odzval.

Tudi računalničar Jernej Barbič je v požaru izgubil hišo. FOTO: Lenart J. Kučić

Uničenih 12.000 objektov Število smrtnih žrtev požarov v Los Angelesu je naraslo na 25. Svoje domove je moralo zapustiti več kot 90.000 ljudi, skupno je uničenih ali poškodovanih več kot 12.000 objektov.

Kot Hirošima

V isti soseski sta si svoje domovanje leta 2020 uredila tudi Nadja Skale in Jernej Barbič. In tako kot Rozman sta tudi onadva ostala brez vsega.

»Enkrat se nama je uspelo 'pretihotapiti' v sosesko, potem ko je hiša že pogorela, in mesto spominja na prizor iz Hirošime. Niti enega samcatega predmeta nama ni uspelo izkopati iz pepela, vse je stopljeno in zdrobljeno. Težko si je predstavljati, da bo soseska kdaj vnovič zaživela in ozelenela, a upanje obstaja,« je Skaletova povedala za spletni portal RTV Slovenija, Barbič pa je dodal, da je njuna hiša preživela prvih 24 ur požara, potem pa se je zaradi močnega vetra vnela tudi njuna ulica.

»Na ulici je bilo manjše komandno gasilsko vozilo, vendar ni bilo vode, da bi gasili.«

Tako so se zublji bližali Anžetovi hiši. FOTO: Instagram, anze.rozman

Uničujoči požari v okolici Los Angelesa, ki še vedno niso povsem pogašeni, so k sreči prizanesli družini slovenskega hokejskega asa Anžeta Kopitarja. A povsem mirno še ne morejo živeti, saj je ogenj od njihovega domovanja oddaljen slabih 30 kilometrov.

»Ves čas je prisotna panika. Pravijo, da se vetrovi spreminjajo, izdajajo opozorila, telefoni ves čas zvonijo. Bili smo v pripravljenosti, Anže je moral igrati, bili smo vsi panični, otroci so bili panični ampak smo lahko srečni, da se nam zaenkrat še nič ni zgodilo,« je Kopitarjeva žena Ines dejala za komercialno televizijo.