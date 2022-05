Glasbeni svet zavit v črnino: po kratkotrajni bolezni je umrl pevec priljubljene skupine

Srbijo pretresa smrt njihovega glasbenika. V torek zvečer je odjeknila vest, da je umrl pevec skupine Divlji kesten Igor Starović. Kot poroča Blic, se je 56-letnik poslovil po krajši bolezni.

Igor je deset let preživel v skupini Divlji kesten, kjer je bil pevec in skladatelj. Skupina je bila ustanovljena leta 1992 med vojno in je takoj postala priljubljena med občinstvom. Posneli so pet albumov, ki so prinesli velike uspešnice. Skupina je bila zelo priljubljena, imela je na tisoče koncertov po državi in ​​svetu ter osvojila številne glasbene nagrade, še navaja omenjeni portal.

Starović je bil po izobrazbi diplomirani arheolog in to strast je gojil do konca življenja. Ob glasbi in arheologiji je bila njegova velika ljubezen košarka.