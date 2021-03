Gazibarova stopila v bran Jelinčičevi hčerki

Pred dobrimi desetimi dnevi je mlada, komaj 17 let stara mladenka Aleksandra Tisa, hči politika Zmaga Jelinčiča in njegove nekdanje žene Monike, ponosno odprla svojo razstavo v Ruski hiši. Na slavnostnem dogodku ni manjkalo visokih gostov, med katerimi je bil tudi predsednik Borut Pahor. Ponosen na nadarjeno hčer, ki je začela slikati že v rosnih letih, je njen oče ob fotografijah z razstave zapisal, da Aleksandra Tisa resno premišljuje o študiju na Akademiji za umetnost v Sankt Peterburgu.



Pod novico o njeni razstavi v Ruski hiši se je v trenutku vsul plaz komentarjev na račun Jelinčičeve hčerke, ki ji spletni komentatorji očitajo, da takšne priložnosti ne bi dobila, če pri tem ne bi imel prstov vmes njen oče, našli pa so se tudi takšni, ki se jim 17-letnica smili, saj »da naj bi slikala temačne in žalostne slike«. Med redkimi, ki so mladi dami stopili v bran, se je znašla nekdanja legendarna manekenka Nina Gazibara. »To je njen svet, njeno videnje in izražanje. Vsak je po svoje individualen in samosvoj. Zato ne moremo nikoli vsem ugajati. Kam bi pa prišli, če bi vsi isto mislili in delali? Gabijo se mi tale primitivizem, slaba volje in vse, kar nosite v sebi, in tega ne uredite pri sebi, temveč svojo jezo stresate na druge,« je bila nad komentatorji ogorčena Gazibarova, ki jim je na srce položila, naj ne mešajo hrušk in jabolk ter da sta Aleksandra Tisa in njen oče Zmago dve povsem različni osebi.



»On je samo njen oče in ona je druga osebnost,« je še stopila v bran mladi dami.

