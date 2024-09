Monika Avsenik je poročena, zbrane z glasom pobožal Jan Plestenjak (FOTO)

Na najbolj mrzlo soboto po več kot očitnem koncu vročega poletja sta si večno zvestobo obljubila pevka Monika Avsenik in njen srčni izbranec, prav tako glasbenik Anže Langus Petrovič. Pred oltar sta stopila v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah, poročila pa sta se tudi civilno. Zaljubljencema, ki sta skupaj pet let, je zapel poseben gost. Zbrane je namreč s svojim šarmantnim glasom pobožal Jan Plestenjak, ki si je letos sicer vzel premor od nastopov, a je prijateljema naredil veselje in ju pospremil v zakon.

Zaljubljencema je zapel Jan Plestenjak. FOTO: Instagram

Monika je že nekaj let Janova spremljevalna pevka, v njegovem bendu pa dlje igra tudi Anže. 28-letna pevka in njen dragi sta se spoznala pred leti na dogodku Simfonična ekstaza na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer je bil on del benda, ona pa je pela pri Perpetuum Jazzile. Svoje ljubezni nikoli nista obešala na veliki zvon, pred meseci pa sta z velikim veseljem napovedala, da bosta v svojem razmerju naredila pomemben korak.

Nevesto je naličila zmagovalka letošnjega izbora za femme fatale, pevka in radijska voditeljica Martina Švab. FOTO: Instagram

Mnogi znani obrazi

Njune poroke se je udeležilo mnogo znanih obrazov, med njimi Žan Serčič, Dejan Dogaja, Nina Klinar, Martina Švab, Luka Jezeršek in mnogi drugi. »Želiva si intimnega obreda brez medijske pozornosti. To bo dogodek za naju, najini družini in prijatelje,« je nedavno za revijo Suzy povedala Monika in dodala, da z Anžetom nista želela preveč komplicirati.

Poročila sta se na Brezjah. FOTO: Instagram

FOTO: Instagram