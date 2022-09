Fotografija Patricie Pangeršič pove vse: otrok je na poti! (FOTO)

»First came love, then came you (op. p.: najprej je bila ljubezen, potem si prišel ti). Bodoča mami in ati.« S temi besedami je ena najbolj priljubljenih slovenskih vplivnic, osebna trenerka in prejemnica naziva za fatalno Slovenko Patricia Pangeršič pred nekaj minutami pospremila fotografijo, s katero sta s partnerjem objavila vest, da bosta postala starša. Znani in manj znani jima že pošiljajo čestitke, pridružujemo pa se jim tudi mi.

Pangeršičeva je komaj čakala, da postane mamica. Pred časom je javnosti razkrila, kako je zanosila, žal pa nato kmalu spontano splavila. Svojo zgodbo je objavila, da »vsem, ki se se vam je zgodilo enako, povem, da v tem niste same. Niste edine. To se dogaja in to se bo dogajalo. Danes, jutri, pojutrišnjem. O takšnih stvareh se govori premalo in čas je, da to spremenimo.« Celotno izpoved preberite v članku Boleča izpoved fatalne Slovenke: Šok. Ni več utripa.