Boleča izpoved fatalne Slovenke: Šok. Ni več utripa

Ena najbolj priljubljenih slovenskih vplivnic, osebna trenerka in prejemnica letošnjega naziva za fatalno Slovenko Patricia Pangeršič, je na instagramu delila zapis ob boleči izgubi, ki jo je doleta pred dnevi. Po sreči, ki jo je obdala, da je noseča, je srce ploda po treh tednih nepričakovano prenehalo biti. Patricija bo s svojim zapisom morda vlila moč komu, ki je doživel podobno izkušnjo.

Zadnji trije tedni so bili tako polni različnih čustev kot še nikoli, pravi Patricija. »Prvi pregled, dobim materinsko knjižico, vse izgleda popolnoma ok, čestitke ginekologinje, veselje vseh domačih in najbližjih in končno dojamem, da se to resnično dogaja - mami bom. Tako srečna še nisem bila nikoli v življenju,« se spominja prvih dni, ko je izvedela, da bo mama.

Po treh tednih je doživela šok. » 'Žal ni več utripa.' Poslušam ginekologa, ampak ga ne slišim. Kot da lebdim. Ne to se ne more dogajati. Zakaj? Kako? Včeraj je še bil utrip, danes pa ga kar ni več? 1001 vprašanje, ki je in bo ostalo neodgovorjeno.«

Po sedmih tednih nosečnosti je spontano splavila.

Ob splavu so jo pričakovano oblile solze in zajela nepopisna žalost. »Ob taki novici potrebuješ le čas. Čas, da predelaš. Najprej sam pri sebi, s svojim partnerjem, družino, prijatelji … ker ste vi moja ‘druga’ družina in velik del mojega življenja, pa ne morem mimo tega, da mojih občutkov ne bi delila tudi z vami. Ne z razlogom, da se komurkoli smilim, ampak z razlogom, da vsem, ki se se vam je zgodilo enako, povem, da v tem niste same. Niste edine. To se dogaja in to se bo dogajalo. Danes, jutri, pojutrišnjem. O takšnih stvareh se govori premalo in čas je, da to spremenimo. Če bo enemu dekletu, ki bo šla čez to, zaradi mojega zapisa in delitve, mogoče 1 odstotek lažje, je moj cilj dosežen.«

Splavi zelo pogosti

Patricija pravi, da ji je ginekolog povedal, da se vsaka peta nosečnost konča s splavom oziroma vsaka četrta nosečnost, če bi upoštevali vse neodkrite.

Pravi, da so ji zaposleni na ljubljanski ginekološki kliniki močno stali ob strani, hkrati pa je njima s partnerjem bil v uteho naslednji stavek: »Vse se zgodi z razlogom.« Dodala je: »Očitno nama sedaj še ni bilo namenjeno. Enkrat pa bo. Vse to je del življenja.«