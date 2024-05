Eva Irgl razkrila, kaj naravnost obožuje (FOTO)

Eden izmed načinov, da izboljšamo svojo kondicijo in naredimo nekaj dobrega zase, je hitra hoja. Njo ima še kako rada poslanka Eva Irgl, ki je na instagramu zapisala, da ta način rekreacije obožuje.

»Hitro hojo naravnost obožujem. Na eni strani pospeši srce, na drugi umiri duha. V življenje prinaša ravnovesje, dobro voljo in kreativen um. Hoja resnično naredi krasen dan,« je zapisala.

To, da ima poslanka rada hojo, niti ne preseneča. Hoja je namreč marsikje v svetu najbolj priljubljena oblika telesne dejavnosti, še posebej pri ljudeh srednjih let in starejših. Ima vrsto pozitivnih učinkov na naše zdravje. Na NIJZ poudarjajo, da izboljša delovanje srca, pljuč, mišic, sklepov in krvnega obtoka, poleg tega pa sprošča stres ter napetosti in še bi lahko naštevali. Skratka gre za dejavnost, za katero se splača vzeti čas.