Kaos ob začetku sojenja množičnemu morilcu Urošu

»Ne morem se umiriti,« so bile besede mame žrtve 22-letnega Uroša Blažića, ki bi se moral včeraj na višjem sodišču v Smederevu izreči o krivdi. »Ubil mi je hčerko in sina,« je bil jasen tudi oče policista in njegove sestre, ki sta prav tako padla pod streli. Ozračje na sodišču je bilo tako napeto, da so morali obtoženega le nekaj sekund po prihodu v sodno dvorano policisti in pravosodni policisti že odpeljati. Sodišče pa je predobravnavni narok prestavilo na drug datum.

4. maja lani se je zgodil strelski pohod.

Četrtega maja, le dan po masakru na beograjski osnovni šoli, se je namreč tudi Blažić podal na morilski pohod po vaseh Malo Orašje in Dubona ter vzel življenje devetim nedolžnim posameznikom, starim od 15 do 26 let, 12 pa jih je ranil. Policisti so ga nekaj ur pozneje izsledili in prijeli.

Obtožnica ga med drugim bremeni storitve kaznivega dejanja umora, zaradi česar je tožilstvo zanj predlagalo 20-letno zaporno kazen. Rojaki, še posebno tisti, ki so zaradi Blažića ostali brez najdražjih, so bili nad predlogom ogorčeni, prepričani so namreč, da bi si zaradi grozljivega dejanja zaslužil bistveno višjo kazen. A Uroš v času morilskega pohoda še ni dopolnil 21 let, zaradi česar je veljal za mlajšo polnoletno osebo, po kazenskem zakoniku, ki velja v Srbiji, pa takšni osebi ni mogoče izreči dosmrtne zaporne kazni, temveč največ 20 let zapora, kar je tožilstvo tudi predlagalo. Poleg umora je bil Blažić obtožen še nedovoljene proizvodnje orožja in eksploziva ter prometa z njima, ugrabitve in nepooblaščene uporabe tujega avtomobila.

Njegove žrtve so bile stare med 15 in 26 leti. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Uroš Blažić je bil v domači vasi Dubona na severu Srbije znan kot bahav in nasilen fant, ki za svoja dejanja nikoli ni odgovarjal, saj ga je ščitil oče Radiša, podpolkovnik srbske vojske. Zoper Uroša je bila pred leti že podana kazenska prijava, ker je z motornim kolesom zbil policista, še prej si je prijave prislužil s pretepi in nošenjem hladnega orožja. A nikoli se ni nič zgodilo, saj je bil mladoleten, posredoval je tudi oče in vsi postopki so prej ali slej zastarali.