Rohnenje pod Tartinijem: poglejte sto razkošnih porschejev (FOTO)

Porsche klub Slovenija je organiziral mednarodno prireditev Alpe Donava Adria – Porsche Club Tour 2024. Dogodek ni bil tekmovalen, v ospredju je bilo druženje ljubiteljev oziroma lastnikov avtomobilov prestižne znamke, ki jim jo zavida marsikdo.

Start karavane je bil v Ljubljani, nato pa se je kolona kakšnih 100 porschejev z dobrimi 200 udeleženci v njih štiri dni vila po Vipavskem, Krasu, Primorski ter slovenski Istri vse do Portoroža in Pirana. Organizatorji so kar malo potarnali, da bi bilo verjetno udeležencev še več, če bi jim lahko zagotovili namestitev v hotelih in restavracijah ob poti.

1996. so ustanovili klub.

Registracije so izdajale, da vozila niso prišla samo iz Slovenije, temveč iz vse Evrope. Največ jih je prišlo iz Slovenije, sosednje Italije, Avstrije in Hrvaške, a tudi precej iz Češke, Srbije in od drugod. Organizatorji niso skrivali, da se udeleženci uvrščajo v ciljno skupino zahtevnejših turistov, ki pričakujejo ponudbo z večjo dodano vrednostjo in prihajajo s ključnih trgov slovenskega turizma. Namen njihovega prijateljevanja pri nas je tudi, da jih navdušimo in spodbudimo k vnovičnemu obisku, zato med njihovo dogodivščino ni manjkalo kulinaričnih in drugih doživetij.

Sila živahno je bilo na Tartinijevem trgu, kjer so si Pirančani, vsi gosti mesta in še zlasti avtomobilistični zanesenjaki napasli oči. Pod Tartinijevim spomenikom so se zgledno postavili porscheji 356 SC, 930 turbo cabrio, 944 turbo S, 911, 914, 993 carrera … Vsak je vzbujal spontane vzdihljaje, vsekakor pa po mnenju mnogih najlepši na tej paradi porsche 356 cabrio letnika 1964, nad katerim bdi Franc Malgaj iz Trbovelj.

Porsche 356 SC cabrio letnik 1964

Preplavili so Tartinijev trg.

Omenimo, da je bil prav ta model prvi Porschejev serijski avto in da so jih med letoma 1948 in 1965 izdelali 76.313. Pogon ima na zadnji kolesi in vožnja z njim je pravi užitek. Njegove cene danes segajo zelo visoko. Porsche klub Slovenija je bil ustanovljen leta 1996, v njem pa so zbrani ljudje vseh mogočih poklicev, ki jih privlači čar te znamke. Ob tem ne gre za elito, ampak za ljudi, ki jih ob tej znamki veselijo izmenjave izkušenj, skupni izleti in športne ter druge avtomobilske prireditve, pojasnjujejo.