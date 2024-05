Slovenske novice v sodobni mobilni aplikaciji

Slovenske novice predstavljajo prenovljeno aplikacijo za pametne telefone in tablice, ki naravno prepleta kakovostne vsebine iz tiskanih edicij in obogatene digitalne vsebine, ki jih objavljamo v živo. Izboljšali smo uporabniško izkušnjo, v ospredje postavili aktualne informacije in popestrili avdiovizualno ponudbo s prepoznavnimi podkasti Šokkast, Odprta kuhinja in drugimi.

Do vsebin boste lahko dostopali pred vsemi drugimi: jutrišnja številka vam bo na voljo že danes pred spanjem. Prenesene številke lahko berete tudi brez internetne povezave.

Med novostmi so tudi interaktivne enigmatske vsebine: zdaj lahko v aplikaciji rešujete spletno križanko in sudoku. Omogočamo številne prilagoditve pri branju vsebin, prvič tudi za uporabnike s posebnimi potrebami. Za prilagoditev uporabniške izkušnje so vam na voljo ročno povečevanje velikosti pisave, pretvorba pisane besede v govor, optimizacija za dislektike in prilagoditev barvne sheme za lažje branje.

Branje digitalizirane različice edicije Slovenskih novic je omogočeno na dva načina: v priljubljeni obliki listanja časopisnih strani ali z možnostjo prilagojenega pregleda posameznega članka, pri katerem si lahko nastavite velikost pisave za nemoteno branje na manjših zaslonih in kontrast, članek pa vam lahko prebere tudi naš Govorec. Članke, posamezne strani ali celotne edicije si lahko shranite v zaznamke ali prenesete na napravo za branje tudi v trenutkih, ko boste brez povezave. Napreden iskalnik omogoča iskanje po ključnih besedah, imenih oz. pojmih tako v tiskanih kot spletnih edicijah. Razširili smo še arhiv časopisnih edicij, ki je zdaj na voljo od leta 2010 naprej.

Novosti v aplikaciji:

Izvedite prvi: fokus na aktualnih vsebinah in nujnih obvestilih,

Aktualni izvod Slovenskih novic lahko prebirate že na predvečer izdaje od 22.30 naprej,

Prepletanje tiskanih in spletnih vsebin,

Ogled podkastov,

Izboljšana hitrost nalaganja in način prebiranja digitaliziranih tiskanih edicij,

Digitalna križanka,

Prilagoditev branja za osebe z dislektično motnjo,

Arhiv edicij Slovenskih novic in prilog od leta 2010 naprej,

Izboljšave v načinu branja brez povezave,

Zmogljivejši iskalnik po spletnih in tiskanih vsebinah,

Možnost poslušanja vsebin (Govorec),

Poslušanje člankov med vožnjo s pritiskom enega gumba.

Opomba: nekatere funkcionalnosti so na voljo le naročnikom Slovenskih novic. Če to še niste, je danes pravi dan, da to postanete. Preverite našo ponudbo.

Nekaj poudarkov in namigov:

Novo aplikacijo smo izdelali z novim, domačim ponudnikom, zato se nastavitve in shranjene vsebine stare aplikacije žal ne prenašajo v novo, morali pa se boste tudi na novo prijaviti vanjo. Če ste pozabili geslo, imate v aplikaciji možnost ponastavitve gesla.

Nova aplikacija je zdaj v celoti sad slovenske pameti, na kar smo še posebej ponosni.

Če po posodobitvi aplikacije opažate težave, prosim aplikacijo v celoti izbrišite in namestite na novo. Tako bomo preprečili, da se na vaši napravi mešajo ostanki stare aplikacije z novo aplikacijo. Preverite tudi, da imate dovolj prostora na napravi: aplikacija vanjo prenaša in namešča edicije, ki zasedejo kar nekaj prostora – in če tega ni, aplikacija ne bo delovala pravilno. Prav tako ob težavah preverite tudi, da ste aplikaciji dodelili vsa potrebna dovoljenja za dostop do naprave, na primer za shranjevanje datotek. Če opažate počasno nalaganje, preverite hitrost vaše spletne povezave.

Ukinili smo možnost direktnih nakupov edicij v napravi preko platform Google in Apple; vsi nakupi gredo zdaj preko Delovega uporabniškega računa. Če ste v preteklosti direktno preko Appla ali Googla sklenili mesečno ali letno naročnino, nas prosim kontaktirajte (narocnine@delo.si), da vam prenesemo naročnino iz Appla/Googla na Delov uporabniški račun.

Pri Applovih napravah aplikacija zahteva vsaj različico iOS 13 (ali več). Pri androidih pa različico 5.0 (ali več). Podpiramo torej naprave, ki so stare največ 10 let. Naša testiranja so pokazala, da na napravah, ki so starejše od 10 let, torej so letnik 2014 in starejše, zaradi počasnosti, zastarelosti sistema in varnostnih lukenj zagotavljanje podpore ni smiselno.

Uporabniki naprav z androidom brez Googlove trgovine Play, na primer lastniki novejših Huawei telefonov, si lahko aplikacijo namestite neposredno iz naše spletne strani. Preneseno APK datoteko zaženite prek upravljavca z datotekami (file manager) in sledite navodilom za instalacijo. Vaša uporabniška izkušnja in funkcionalnosti bodo enake kot na napravah s Play trgovino.

Povezave na direktno namestitev:

Apple Appstore

Google Playstore

APK datoteka za Huawei oz. naprave brez Playstorea