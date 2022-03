Erika Žnidaršič je bila »cela huda«, ste videli njene čevlje? (FOTO)

Visoke pete so eden od zimzelenih modnih kosov. Morda jih na ulici videvamo manj kot v preteklosti, a na malih zaslonih so še vedno sinonim za eleganco in urejenost televizijskih voditeljic. V sinočnji oddaji na RTV je bila voditeljica Erika Žnidaršič po mnenju nekaterih gledalcev »cela huda«.

FOTO: Zaslonski posnetek

V oprijetem črnem hlačnem kostimu in s čevlji z visoko peto je bila lep kontrast moškim sogovornikom, ki jih je gostila v studiu. Občudovale so jo tudi gledalke, ki so z nekaj nevoščljivosti opazovale njene črne elegantne salonarje z rdečim podplatom. Po našem mnenju bi lahko šlo za čevlje blagovne znamke Louboutin, za katere je treba odšteti okoli 600 evrov.