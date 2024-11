Emeršičevi posli pod krinko

Igralci, znani po uspešnicah s slovenskih odrov, malih ekranov in filmskih platen, se bodo 22. novembra zbrali v novi komediji Posli pod krinko.

Matej Zemljič, Lea Mihevc v alternaciji s Saro Gorše, Inti Šraj, Alojz Svete, Primož Petkovšek, Damir Leventić in Nenad Tokalić - Nešo bodo poskrbeli za večer, poln smeha, presenetljivih zapletov in zabavnih dialogov v gangsterski komediji režiserja Bojana Emeršiča.

Emeršič pričakuje, da bo predstava gledalce nasmejala in presenetila s šokantnimi in zabavnimi preobrati. FOTO: Mediaspeed.net

V središču zabavne zgodbe sta Amanda in Tanja, plesalki v nočnem klubu, ki se znajdeta v težavah zaradi spornih poslov svojega delodajalca Big Maca, znanega po svoji posesivnosti, hitro vzkipljivi naravi in simpatiji do Amande. Ko v igro vstopijo mafijski zelenec Tine, ljubimec Bine ter skrivnostna lepotica Laura, se začne kaotičen ples laži in prevar. Noro zabavna komedija s hitrimi dialogi in komičnimi situacijami je izvirno delo avtorja Robina Howdona in je s svojimi nepričakovanimi preobrati že osvojila srca občinstva po vsej Evropi, igralec in režiser Emeršič pa je skupaj z zvezdniško igralsko zasedbo poskrbel za slovensko različico.

»Vesela novica. Pred vrati je nova seksi kriminalna komedija. Delo z igralsko zasedbo, ki prinaša toliko izjemnega talenta in humorja, je bilo čisti užitek. Gledalcem smo pripravili nešteto presenečenj, zapletov, seksi in napetih trenutkov, zato lahko z največjim veseljem rečem, da se že veselimo srečanja z vsemi, ki nas bodo prišli gledat,« se premiere v Špas teatru veseli režiser.