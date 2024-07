Dvojec iz šova Slovenija ima talent z otrokoma opravil izziv

Vsestranska umetnika, akrobata Tina Vrdjuka Kekec in Matjaž Kekec, ki sta kot dvojec Arbadakarba s točko lebdenja in iluzijami minulo sezono navdušila v televizijskem šovu Slovenija ima talent ter se uvrstila celo v finale, imata rada izzive. Enega sta osvojila ravno pred kratkim, ko sta se z družino podala na Triglav.

»Julijske Alpe obiščemo vsako leto. Lejla Arija je pri dveh letih in pol prvič osvojila dvatisočaka, in sicer Debelo peč. Triglav pa smo tokrat izbrali predvsem zaradi čudovite krožne poti skozi Dolino Triglavskih jezer. Z Matjažem sva jo prvič obiskala pred petimi leti in takrat sva rekla, da bo takoj, ko bodo otroci dovolj veliki, to naš skupni izlet,« pove Tina, ki z družino sicer hodi na dolge sprehode, skupaj kolesarijo in trenirajo.

Življenje so občutki in doživetja, šestletna Lejla Arija to že ve. FOTO: osebni arhiv

»Otroke želiva vzgojiti v samostojne, odgovorne in stabilne osebe in verjameva, da lahko šport k temu bistveno pripomore. Na planinskih poteh se pogosto soočamo z raznimi izzivi, ki jih moramo rešiti, in vsak premagani izziv, vsak doseženi cilj je za otroka velika rast, dosežek. Dokaz, da se vse da, če v to vložiš dovolj časa, napora. Hkrati jim s tem kaževa, kaj je življenje. Da to niso ekrani in telefoni, ampak občutki in doživetja,« dodajata.

Dolgoletna želja

Matjaž in Tina imata dva otroka, šestletno Lejlo Arijo ter leto in pol starega Lenona Arija, čas z njima pa aktivno preživlja tudi Matjaževa 12-letna hči Zala. In kakšna je motivacija otrok v hribih? »Motivacija so malica čez eno uro, juha, skuhana na prostem z gorilnikom, jota v koči, čokoladica na polovici poti. Vmes si postavljamo uganke, izmišljujemo pesmice. Uživamo v razgledih. Motivacije je polno vse okrog nas.«

Ponosna planinka Zala FOTO: osebni arhiv

Družina ima aktivno, a tudi delovno poletje. Trenutno so na Portugalskem na evropski žonglerski konvenciji, kjer obiskujejo različne cirkuške delavnice, ob tem pa par pripravlja še izid njune prve otroške avtorske pesmi. »Že leta sanjava o tem, kako bova v predstave vključila tudi avtorsko glasbo, in zdaj sva na točki, ko se nama bo to končno uresničilo. Pesem poje vsa družina, posneli smo že videospot in komaj čakava, da ga predstaviva občinstvu. Je zgodba o tem, da je življenje preprosto in da moramo tako tudi živeti,« sta sklenila.