Dve knjigi in zabava Andreje Jernejčič, prišli mnogi znani Slovenci (FOTO)

Slovenija je te dni dobila prvo celostno knjigo o nastopanju od A do Ž z naslovom Popoln javni nastop – odpravite tremo, bodite samozavestni in več prodajte avtorice, znane strokovnjakinje za odnose z javnostjo in menedžerke Andreje Jernejčič. Gre za njeno peto delo. V knjigi je razloženih več kot 250 primerov, kako nastopati v medijih, na konferencah, razgovorih za službo, in nanizanih veliko nasvetov za napredovanje, delovanje na družbenih omrežjih, spletu ter tudi v kriznih, neprijetnih in težkih situacijah.

Na več kot 500 straneh so objavljeni tudi intervjuji z znanimi osebnostmi o nastopanju in skrivnostih njihovega nastopanja ter o tremi oz. kako so jo odpravili. Jernejčičeva je knjigo predstavila na posebnem dogodku ob svoji petnajstletnici delovanja, ki so se ga udeležili številni znani obrazi, navdušeni tudi nad tem, kaj vse so mnogi znani, denimo Matjaž Han, Milan Kučan, Zoran Janković, Helena Blagne, Janez Škrabec, Lado Bizovičar, Denis Avdić, Tanja Žagar, Jure Godler, Saša Pavček, Branko Đurić - Đuro, Petra Kerčmar, Mario Galunič, Tanja Skaza, Igor Evgen Bergant, Jože Potrebuješ, Gregor Ledinek, Simona Toplak, Žan Serčič, Saša Krajnc, Saša Lendero, Franci Pliberšek in Sabina Sobočan, povedali o tem, kako uspeti.

Opazili smo številne menedžerje, med njimi Francija Pliberška in Janeza Škrabca.

»Knjiga je za vsakogar, ki se kadarkoli pojavi na odru ali kot govornik na konferencah, proslavah, porokah in tako naprej, saj so v njej napotki za vse okoliščine, tudi kako odpraviti tremo, govoriti razločno, pravilno dihati, ustrezno uporabljati roke in, ključno, znati dobro vsebino povedati v minuti,« poudari Andreja. Ob tem je izdala še svojo šesto tanjšo knjigo Za zmago na odru – Skrivnosti javnega nastopanja z vsemi značilnostmi, ki jih mora poznati vsak, ki se znajde na odru.

Na odru so jo pozdravili predsednik državnega sveta Marko Lotrič, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in uspešni poslovnež Janez Škrabec. Na Andrejini veliki in uspešni zabavi so nastopili tudi Nuša Derenda, Helena Blagne, Žan Serčič, Omar Naber, Rok Terkaj - Trkaj, Miki Vlahovič, Luka Markus Štajer in 9. Med več kot 300 obiskovalci smo opazili številne menedžerje, župane in znane osebnosti.

»Izredno počaščena in hvaležna za vse spodbudne ter tople besede, ki sem jih prejela od vseh. Bil je nepozaben večer, zabava je bila odlična, vzdušje pa sproščeno. Ne vem, ali bom toliko rož dobila, ko bom umrla,« se je v smehu zahvalila Andreja, ki se veseli novih projektov in poslovnih priložnosti.

Tanja Skaza, Franci Pliberšek in Sabina Sobočan

V prijetnem vzdušju so uživali tudi Rebeka Dremelj, Lado Leskovar in Nuška Drašček.

Andreja v družbi ministra za gospodarstvo Matjaža Hana in ljubljanskega župana Zorana Jankovića