Duša Počkaj dobila kip

V Lendavi so s kulturnim dogodkom zaznamovali 100. obletnico rojstva ene največjih slovenskih igralk Duše Počkaj. Odprtje kar dveh razstav v poklon legendarni slovenski igralki v avli Gledališke in koncertne dvorane Lendava je združilo številne ljubitelje kulture in mlade ustvarjalce.

Duša Počkaj FOTO: Javna Last

Slavnostni dogodek se je zaključil z odkritjem doprsnega kipa Duše Počkaj ob gledališki in koncertni dvorani, ki sta ga odkrila njen sinin župan Občine Lendava. Slednji je v nagovoru poudaril pomen Počkajeve za slovensko kulturo in njeno izjemno zapuščino. Tudi direktorica Knjižnice – Kulturnega centra Lendava dr.je osvetlila igralkino življenje in delo ter izpostavila njen prispevek k slovenski dramatiki, filmu in radijskemu ustvarjanju.

Rozman, sicer član ansambla SNG Drama Ljubljana, je s prisrčnimi besedami obudil spomine na svojo mater in njeno predanost umetnosti. Poudaril je, kako pomembno je ohranjati kulturno dediščino in jo prenašati na mlajše generacije. Razstava osvetljuje bogato življenje in umetniški opus igralke. Vzporedno so odprli tudi likovno razstavo, ki so jo pripravili učenci dvojezičnih osnovnih šol z območja Lendave in otroci iz Vrtca Lendava; vsi so s svojimi mentorji sodelovali pri ustvarjanju umetniških del na temo Duše Počkaj.

Dogodek sta z glasbenima točkama obogatili učenki Glasbene šole Lendava Iva Dragošič in Maša Magyar.