Đuro z ganljivim zapisom: Žal mi je, da ti tega nisem povedal že prej

V nedeljo je mnoge pretresla žalostna vest, da je umrl eden največji igralcev na Hrvaškem, ki je bil dobro znan tudi slovenskemu občinstvu. Z ganljivimi zapisi sta se na družbenem omrežju odposlovila tudi slovenski košarkarin igralecĐurić se je od velikega igralca poslovil z besedami: »Zbogom, dragi prijatelj. Hvala za vse življenjske, človeške in igralske lekcije, ki si mi jih dal. Neskončno sem žalosten, ker si odšel, in srečen, ker sem te poznal in imel čast se družiti in delati s teboj. Pred nekaj dnevi sva se slišala in žal mi je, da ti tega nisem povedal takrat – bil si moj idol.«S solzami v očeh in s fotografijo se je od Nadarevića poslovil tudi slovenski zvezdnik NBA Goran Đragić.